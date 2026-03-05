Calcio, la Uefa sulla finalissima: “Al momento no alternative a Doha”

Roma, 5 mar. (askanews) – “Siamo a conoscenza delle speculazioni che circondano la Finalissima, data la situazione nella regione – ha spiegato a Sky l’Uefa a proposito della partita fra Argentina e Spagna, in programma il 27 marzo in Qatar -. Sono in corso trattative con gli organizzatori locali, che hanno compiuto enormi sforzi per garantire lo svolgimento regolare della partita. Una decisione definitiva è prevista verso la fine della prossima settimana. Al momento, non sono state prese in considerazione sedi alternative rispetto a Doha. Non commenteremo ulteriormente finché non verrà presa una decisione”. La partita vedrà affrontarsi i campioni d’Europa e del Sud America, ovvero la Spagna, vincitrice di UEFA EURO 2024, e l’Argentina, vincitrice della Copa América 2024. L’Argentina è anche campione del mondo e detentrice della Finalissima, grazie al successo per 3-0 sull’Italia nel 2022.