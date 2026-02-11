Calcio, l’Atalanta perde De Ketelaere

Roma, 11 feb. (askanews) – Charles De Ketelaere, infortunatosi nel riscaldamento della partita di campionato contro la Cremonese, desta preoccupazione in casa Atalanta. Il belga, infatti, ha rimediato una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. L’ex Milan è volato a Bruxelles per sottoporsi a valutazioni specialistiche: al momento non sono ancora chiari i tempi di recupero, anche perché è da capire se il belga dovrà essere sottoposto (o meno) a intervento chirurgico. E con i Mondiali alle porte il rientro in campo con la Dea potrebbe essere così ancora più incerto.