Calcio: Lazio, è fatta per Basic, al Bordeaux 7 milioni più bonus

Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – Toma Basic sarà presto un nuovo calciatore della Lazio. La società biancoceleste, secondo quanto riporta Sky Sport, ha infatti trovato l’accordo con il Bordeaux per un trasferimento a titolo definitivo a 7 milioni di euro più un ulteriore milione in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Sbloccato dunque l’indice di liquidità e autorizzate le operazioni in entrata, la Lazio è pronta a regalare a Maurizio Sarri il centrocampista a lungo richiesto sul mercato: con tre presenze da titolare con la maglia del Bordeaux in questo inizio di stagione, Basic sarà subito a disposizione dell’allenatore toscano, tanto da poter figurare già nella lista dei convocati per il match di sabato alle 18.30 all’Olimpico contro lo Spezia. Nelle prossime ore il calciatore dovrebbe raggiungere l’Italia per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con la Lazio.