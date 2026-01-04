Calcio, Lazio-Napoli 0-2: decidono Spinazzola e Rrahmani

Roma, 4 gen. (askanews) – Bastano venti minuti arrembanti al Napoli per espugnare l’Olimpico e battere 2-0 una Lazio impalpabile. A decidere il match Spinazzola e Rrahmani con due gol arrivati a cavallo tra il 13′ ed il 32′ della prima frazione di gioco. Lazio non pervenuta. Partita che finisce in rissa. Lazio che chiude in nove con il doppio giallo a Noslin. Poi rosso diretto per Marusic e Mazzocchi che vengono alle mani.

Il Napoli parte subito forte e trova il vantaggio al 13′ grazie a Leonardo Spinazzola. Il terzino azzurro riceve un perfetto cross dalla sinistra di Matteo Politano, controlla e di piatto batte Provedel, portando i suoi sull’1-0. La reazione della Lazio è confusa e imprecisa: Noslin spreca alcune occasioni nei primi minuti, mostrando nervosismo. Il Napoli continua a premere, con Hojlund ed Elmas protagonisti di alcune conclusioni pericolose, tra cui un colpo di testa di Elmas che si stampa sulla traversa al 39′. Al 32′, il Napoli raddoppia: punizione dalla trequarti di Stanislav Lobotka, perfetta per Amir Rrahmani che di testa supera Provedel e firma lo 0-2, confermato dal Var. La squadra di Luciano Spalletti controlla la gara, con Spinazzola e Politano sempre pericolosi sulla fascia sinistra, mentre Hojlund prova a sorprendere la retroguardia laziale con giocate personali. Il primo tempo si chiude con un dominio netto del Napoli, accompagnato dai fischi del pubblico di casa verso i biancocelesti.

La ripresa vede subito qualche scintilla: al 52′ Spinazzola colpisce di testa su cross di Neres, ma Romagnoli respinge. Napoli controlla, Lazio cerca di reagire con alcuni cross da Pellegrini e Lazzari, ma senza incidere. Al 67′ problemi per Neres, costretto a lasciare il campo per infortunio alla caviglia: al suo posto entra Mazzocchi. La partita si fa più nervosa e intensa, con spintoni e mani addosso tra Noslin e Rrahmani al 69′, entrambi ammoniti da Davide Massa. Al 79′ doppio cambio per il Napoli: Gutierrez e Buongiorno rilevano Spinazzola e Rrahmani. Lazio risponde con Belahyane e Isaksen per Cataldi e Cancellieri, mentre al 81′ Noslin, già ammonito, commette un fallo su Buongiorno e riceve il secondo giallo, con conseguente espulsione. Lazio in dieci. Il Napoli chiude ogni varco e gestisce il possesso. Finale pirotecnico. La Lazio chiude in nove: Marusic e Mazzocchi vengono alle mani. Rosso diretto per entrambi. Ultima emozione al 90′: Punizione dalla tre quarti, sul secondo palo spunta il francese che di testa colpisce il legno.