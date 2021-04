Calcio: Lazio sbanca Verona nel recupero con Milinkovic e resta nella corsa Champions

Verona, 11 apr. – (Adnkronos) – Una vittoria all’ultimo respiro tiene la Lazio in corsa per la Champions. I biancocelesti si impongono 1-0 a Verona lottando con spirito di squadra, credendoci fino alla fine e venendo premiati al 93′ grazie a un gol di Milinkovic-Savic. I capitolini hanno fatto la partita contro gli scaligeri come di consueto molto aggressivi e abili nelle ripartenze a campo aperto. Per gli ospiti anche un palo con Immobile e un gol annullato a Caicedo dopo la ‘On field review’. L’Hellas ha creato qualche presupposto ma non ha avuto grandi chance da rete.