Calcio: Lazio si complica la vita nel finale ma batte Genoa 4-3 e resta in corsa Champions

Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – La Lazio si complica la vita nel finale di partita ma riesce a battere 4-3 il Genoa e a restare in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Partita senza storia fino al 35′ della ripresa con i padroni di casa avanti 4-1 grazie alla doppietta di Correa e ai gol di Immobile su rigore e Luis Alberto; di marca biancoceleste anche la rete rossoblù, visto che si tratta di un autogol di Marusic. Gli ospiti però non si danno per vinti e accorciano le distanze grazie al rigore trasformato da Scamacca e alla rete di Shomurodov per il 4-3 finale. In classifica la squadra di Inzaghi sale a quota 64, in sesta piazza ma a soli due punti dal quarto posto di Napoli e Juventus. Il Genoa resta fermo a quota 36 in 13esima posizione.