Calcio, Lecce-Cremonese 2-1 nello scontro salvezza

Roma, 8 mar. (askanews) – Il Lecce si aggiudica lo scontro diretto per la salvezza della 28ª giornata di Serie A, superando 2-1 la Cremonese nel lunch match disputato al Via del Mare. I salentini costruiscono il successo già nel primo tempo, chiuso sul doppio vantaggio: al 22′ Pierotti sblocca la gara con un colpo di testa su calcio d’angolo approfittando dell’uscita a vuoto di Audero, mentre al 38′ Stulic raddoppia trasformando il rigore conquistato dopo un fallo di mano di Bianchetti.
Nella ripresa la Cremonese prova a reagire. Nicola cambia tre uomini all’intervallo e tra i nuovi entrati c’è Djuric, decisivo al 47′ con la sponda per Bonazzoli che accorcia le distanze. I grigiorossi spingono alla ricerca del pareggio, ma all’86’ vedono annullarsi il possibile 2-2 di Payero per un evidente fallo di mano. Nel finale protestano anche per un contatto in area su Bonazzoli nell’ultima azione, ma l’arbitro lascia correre.
La Cremonese resta così ferma a quota 24 punti e scivola a tre lunghezze dal Lecce, che conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza nella volata finale della stagione. ?