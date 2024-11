Calcio, Lecce, Marco Giampaolo è il nuovo tecnico

Roma, 11 nov. (askanews) – Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Lecce. Il 57enne sostituirà Luca Gotti, esonerato a seguito del pareggio di venerdì scorso contro l’Empoli per 1-1. Per Giampaolo si tratta di un ritorno in Serie A dopo l’ultima esperienza alla Sampdoria nel 2022. L’allenatore sarà presentato nella giornata di domani, martedì 12 novembre, alle ore 10.00. Per lui, contratto fino al 30 giugno 2025 con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza. Al momento, i giallorossi occupano la terzultima posizione in classifica a quota 9 punti, con 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte