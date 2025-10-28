Calcio, Lecce-Napoli 0-1: vittoria pesante, decide Anguissa

Roma, 28 ott. (askanews) – Il Napoli di Antonio Conte soffre, resiste e vince. Al “Via del Mare” finisce 1-0 per gli azzurri, che superano un Lecce combattivo grazie al gol di Anguissa al 69′, pochi minuti dopo il rigore fallito da Camarda parato da Milinkovic. Una partita intensa, piena di episodi, che il Napoli ha saputo gestire con personalità nel finale, nonostante la spinta dei giallorossi.

Nel primo tempo la squadra di Conte parte forte: Politano e Olivera sfiorano il vantaggio, ma Falcone tiene in piedi il Lecce con due grandi interventi. Dall’altra parte i padroni di casa reagiscono con Berisha e Camarda, che nel recupero del primo tempo manca il bersaglio da buona posizione.

Nella ripresa l’episodio chiave arriva al 55′: tocco di mano di Juan Jesus su colpo di testa di Gaspar, Collu assegna il rigore dopo revisione Var. Dal dischetto Camarda si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic, che si tuffa alla sua sinistra e salva il risultato.

Scampato il pericolo, il Napoli colpisce: punizione di Neres dal lato destro e colpo di testa vincente di Anguissa, con deviazione di Gaspar che inganna Falcone. Da lì in avanti, Conte predica calma e inserisce forze fresche (Spinazzola, McTominay e Hojlund) per gestire un finale nervoso, con il Lecce generoso ma impreciso.

Sette i minuti di recupero, ma il Napoli tiene palla e porta a casa una vittoria pesante che lo rilancia in classifica e nel morale. Il Lecce esce tra gli applausi, ma con il rimpianto di quel rigore sbagliato che avrebbe potuto cambiare tutto.

Questa la classifica dopo la partita di oggi: Napoli 21, Roma 18, Milan 17, Inter 15, Bologna 14,

Como 13, Juventus, Udinese, Atalanta 12, Cremonese, Torino, Lazio 11, Sassuolo 10, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Pisa, Fiorentina 4, Genoa 3.