Calcio, Libertadores al Botafogo che gioca 90′ in inferiorità

Roma, 1 dic. (askanews) – Battendo 3-1 l’Atletico Mineiro il Botafogo conquista la sua prima Copa Libertadores ed entra nella storia del competizione per aver vinto la finale nonostante un’inferiorità numerica partita dal 1′ minuto considerando l’espulsione di Gregore dopo 33 secondi per gioco pericoloso. Nonostante il 10 contro 11, prima Luiz Enrique poi Alex Telles (su rigore) affondano la retroguardia poco attenta della squadra di Gabriel Milito. L’ex Napoli Edu Vargas prova a riaprirla, ma è proprio lui a sbagliare due chance incredibili a fine partita per il 2-2. Nel recupero, poi, la perla di Júnior Santos che vale il 3-1. Per il Botafogo è la prima volta in assoluto, per l’Atlético Mineiro niente bis dopo il successo del 2013.