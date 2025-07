Calcio, l’Inter eliminata dal Mondiale, vince il Fluminense 2-0

Roma, 30 giu. (askanews) – L’Inter è fuori dal Mondiale per club eliminato dai brasiliani del Fluminense che a Charlotte vincono 2-0 facendo incassare ai nerazzurri la prima sconfitta al Mondiale per club che vale l’eliminazione agli ottavi. Partono meglio i brasiliani che dopo 3′ sono in vantaggio con Cano. L’Inter fatica a reagire, ci prova Dimarco. Gol annullato al Fluminense prima del break (fuorigioco di Ignacio). Nella ripresa Chivu le prova tutte, De Vrij sfiora il pari, Lautaro colpisce il palo ma Hercules la chiude. Passano i brasiliani.