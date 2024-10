Calcio, l’Inter passeggia a Empoli: 3-0 con i toscani in dieci

Roma, 30 ott. (askanews) – L’Inter risponde immediatamente al Napoli, sbanca Empoli e si sistema 4 punti sotto la capolista, ridimensionando in parte la fuga di Conte. Al Castellani finisce 3-0 grazie alla doppietta dell’ex Frattesi (che non esulta) e al tris firmato da Lautaro (super regalo del portiere Vasquez). Tutti i gol sono stati realizzati nella ripresa, dopo un primo tempo un po’ arruffone che ha messo a registro un gol annullato (dal Var) a Darmian per fallo di mano e l’espulsione alla mezzora dell’empolese Goglichidze. I toscani in realtà erano riusciti a riorganizzarsi abbastanza efficacemente in fase difensiva, ma alla lunga l’uomo in meno è stato un fardello troppo pesante. L’Inter torna quindi a mantenere inviolata la porta dopo le pesanti incertezze mostrate con la Juve e resta nella scia della capolista.