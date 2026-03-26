Calcio, l’Italia U21 travolge la Macedonia 4-0

Roma, 26 mar. (askanews) – L’Italia Under 21 batte nettamente la Macedonia del Nord 4-0 a Empoli, nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei di categoria e aggancia momentanemante la Polonia in testa al raggruppamento. Successo convincente per gli azzurrini, padroni del gioco dall’inizio alla fine e capaci di costruire il risultato già nei primi minuti.

La gara si sblocca al 4′, quando Ndour svetta di testa su cross di Bartesaghi e firma l’1-0. L’Italia continua a spingere con continuità, colpendo anche un palo e una traversa con Lipani, e chiude il primo tempo in pieno controllo.

Nella ripresa arriva l’allungo decisivo: al 49′ Lipani raddoppia con un destro preciso dal limite, mentre un minuto più tardi Ekhator sfrutta al meglio un assist di Dagasso per il 3-0. Gli azzurrini non si fermano e continuano ad attaccare anche per migliorare la differenza reti nel girone.

Nel finale, all’85’, calcio di rigore per l’Italia per fallo su Fini: lo stesso attaccante trasforma e firma il poker.