Calcio, Liverpool-Bournemouth all’esordio della Premier

Roma, 18 giu. (askanews) – Saranno i campioni in carica del Liverpool ad aprire la nuova Premier contro il Bournemouth venerdì 15 agosto il cui calendario è stato reso noto stamane. Subito big match United-Arsenal alla prima giornata. La stagione 2025/26 della Premier League inizierà venerdì 15 agosto e si concluderà domenica 24 maggio 2026. La finale di Coppa di Lega si disputerà domenica 22 marzo e la finale di FA Cup sabato 16 maggio. La finale di Champions League è in programma sabato 30 maggio 2026. Europa League il 20 maggio, Conference League il 27 maggio. Il Mondiale inizierà giovedì 11 giugno e si concluderà con la finale domenica 19 luglio. I campioni in carica apriranno la Premier 2025/26 contro il Borunemouth venerdì 15 agosto. Anche per loro calendario tosto subito in avvio: nelle prime otto saranno ben cinque i big match, contro Newcastle, Arsenal, il derby con l’Everton, Chelsea e Man United. City-Liverpool si giocherà a Manchester a novembre all’11^ giornata; Liverpool-City ad Anfield a febbraio alla 25^ giornata

Questa la prima giornata: Venerdì 15 agosto Liverpool-Bournemouth (21) Sabato 16 agosto Aston Villa-Newcastle (13.30) Brighton-Fulham (16) Nottingham Forest-Brentford (16) Sunderland-West Ham (16) Tottenham-Burnley (16) Wolves-Manchester City (18.30) Domenica 17 agosto Chelsea-Crystal Palace (15) Manchester United-Arsenal (17.30)