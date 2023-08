Calcio, lo svedese Cajuste al Napoli: sarà il vice Anguissa

Calcio, il Napoli chiude per lo svedese Cajuste Centrocampista svedese classe ’99 del Reims Roma, 9 ago. (askanews) – Colpo a sorpresa del Napoli. Si tratta di Jens Cajuste, 23 anni, svedese di 1.88 che ha giocato nell’ultima stagione in Ligue 1 col Reims con all’attivo 15 presenze in Nazionale svedese. Le due società hanno già trovato l’intesa, sulla base di 12 milioni di euro, l’annuncio è atteso dopo le visite mediche che il ragazzo sosterrà nelle prossime ore. Cajuste numericamente andrà a sostituire Ndombele, tornato al Tottenham dopo il prestito, e sarà così l’alternativa ad Anguissa, che a gennaio disputerà la Coppa d’Africa. La probabile partenza di Zielinski (30 milioni di offerta dell’Al-Ahli) aprirebbe invece le porte a Gabri Veiga, talento del Celta per il quale Adl ha già offerto 30 milioni: il club allenato da Benitez, per ora, è fermo alla richiesta di 40 milioni valore della clausola.