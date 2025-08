Calcio, Lookman non si presenta in ritiro, rottura con l’Atalanta

Roma, 5 ago. (askanews) – Dopo l’assenza della giornata di ieri, lunedì 4 agosto, anche oggi Ademola Lookman non si è presentato a Zingonia. Continua lo strappo tra il calciatore nigeriano e l’Atalanta in seguito alle vicende di mercato che lo vedono coinvolto. Per lui erano previsti degli allenamenti individuali per recuperare dal problema muscolare accusato qualche settimana fa.

Tra il giocatore e la Dea, che ha rifiutato l’offerta dell’Inter da 42 milioni più 3 di bonus, è rottura totale. L’amministratore delegato Percassi ha dichiarato che la promessa di cessione era stata fatta a Lookman per l’estero e non in Italia. Dal canto suo il giocatore ha cancellato tutte le foto con l’Atalanta dai suoi social e, tramite un post, ha chiesto ufficialmente la cessione: “È giunto il momento di vivere nuove avventure. Mi avevano promesso che davanti a una giusta offerta mi avrebbero lasciato andare. E quell’offerta c’è. Non capisco perché mi stiano bloccando. Per questo ho presentato ufficialmente una richiesta di trasferimento. Spero di arrivare a una soluzione amichevole il più presto possibile”.