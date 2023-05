Calcio, Lothar Matthaus acquista club del campionato ghanese

Lothar Matthaus ha acquistato gli Accra Lions, club del campionato di massima divisione del Ghana. “Siamo orgogliosi di annunciare che l’ex nazionale tedesco, vincitore della Coppa del mondo e giocatore dell’anno FIFA, Lothar Matthäus è entrato a far parte dell’Accra Lions Football Club come membro del consiglio e azionista”, si legge sulle pagine social del club. L’ex campione tedesco dell’Inter è uno dei nuovi azionisti del club, acquistato insieme a Frank Acheampong, giocatore dello Shenzhen FC e nazionale ghanese (2 presenze per 2 gol) e Oliver Konig, ex giocatore tedesco. La cifra usata per l’acquisto dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di dollari.