Calcio, Lotito al Gemelli dopo un malore

Roma, 8 lug. (askanews) – Claudio Lotito è stato portato al Policlinico Gemelli di Roma. Il presidente della Lazio ha avuto un malore ed è stato necessario il trasporto in ospedale in ambulanza per procedere con tutti gli accertamenti del caso. Nulla di grave dai primi riscontri che hanno preceduto alcune dichiarazioni dello stesso presidente della Lazio e senatore che all’agenzia LaPresse ha commentato, scherzando: “Queste so’ le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?”.