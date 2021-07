Bergamo, 20 lug. – (Adnkronos) – “Il principio che abbiamo seguito in questi anni è che le cessioni ci devono rinforzare, non indebolire. Questa è la nostra idea. Cristian ha fatto una stagione straordinaria, l’hanno premiato come miglior difensore in Italia ed è normale che abbia interessamenti”. Il Ceo dell’Atalanta, Luca Percassi, si esprime così sulla possibile cessione di Cristian Romero.