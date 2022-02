“Il campionato è apertissimo in chiave Champions, perché l’Atalanta, dopo la battuta d’arresto, non si darà certo per vinta. E anche il campionato si riapre, dopo lo stop dell’Inter nel derby. Ora tutto dipende da cosa succede domenica contro il Napoli: se l’Inter vince ha la strada spianata, se perde torna tutto in discussione. Il derby ha modificato tutto, ha riproposto qualcosa che nessuno prevedeva”. Lo dice Luciano Moggi all’Adnkronos.