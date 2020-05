Milano, 24 mag. (Adnkronos) – “Io sto assolutamente dalla parte del calcio giocato. Si partirà il 13 o il 20 giugno se la curva epidemiologica lo consente, ma non è così scontato che tutto finisca e vada bene. Adesso c’è stato il provvedimento sui paly off e i play out, ma la partita è aperta”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in collegamento con Che tempo che fa.