Calcio, Maldini alla Lazio: “E’ la piazza giusta”

Roma, 6 feb. (askanews) – “Penso che questa sia la piazza giusta nel momento giusto per il salto di qualità. Sono super positivo e non vedo l’ora di cominciare. Obiettivi? L’importante è pensare partita dopo partita e non guardare tanto più in là”. Così Daniel Maldini si presenta al mondo Lazio. Già al debutto da titolare contro il Genoa, l’impatto è stato positivo e non solo per la vittoria: “Sono arrivato due settimane fa e mi sono subito trovato bene. I compagni per me sono una seconda famiglia. Non vedo l’ora di continuare gli allenamenti ed entrare nel vivo con le altre partite”. Sarà importante il feeling con Sarri: “Ho subito parlato con lui appena arrivato. Mi ha fatto capire le sue idee e quale sarà il mio ruolo. È una cosa nuova per me, ma sono pronto a lavorare”. Con gli aiuti immancabili di papà Paolo: “Ormai sono abituato da tempo al peso del cognome. I consigli sono i soliti di un papà a un figlio, mi dice sempre il suo pensiero ma alla fine a decidere sono io”.