Calcio, Manchester Utd pronto a pagare clausola per Kim: 60 milioni di euro

“È stato un viaggio meraviglioso in Italia e sono molto felice di vedere questo ragazzo concluderlo con i migliori risultati, lo scudetto e il miglior difensore della Serie A. Kim Min-jae, la tua grinta e la tua passione lo hanno reso possibile. Sono orgoglioso di te”. Parole che sanno di addio per Kim Min-jae al Napoli quelle dell’agente del difensore coreano Dee Hong, rappresentante dell’agenzia Orangeball, pubblicate sui social. Il Manchester United, che ha già l’accordo col giocatore, pagherà la clausola da 60 milioni di euro prevista dal contratto con il Napoli. Soldi che sarebbero reinvestiti come accaduto lo scorso anno dopo la partenza di Koulibaly. Tra i nomi in lista ci sono quelli di Giorgio Scalvini dell’Atalanta e del giapponese Hiroki Ito dello Stoccarda.