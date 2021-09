Calcio: Mancini avvisa gli azzurri, ‘non si vive di ricordi, dobbiamo lottare per vincere’

Basilea, 4 set. – (Adnkronos) – “Nel calcio non si può rimanere intrappolati nei ricordi. Non possiamo pensare alla serata dell’11 luglio, è stata una serata bellissima ma non possiamo pensarci più. E’ lì, tutti saranno ricordati per questo, ma il futuro è diverso e tutti dobbiamo lottare per vincere”. Così il ct della Nazionale Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia del match con la Svizzera per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022.