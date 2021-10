Calcio: Mancini, ‘con la Svizzera sarà partita dell’anno dopo quelle dell’Europeo’

Torino, 10 ott. – (Adnkronos) – “Sarà una gara difficile, come è stata all’Europeo e a Basilea. Giochiamo in casa, sarà la partita dell’anno dopo quelle degli Europei. Sappiamo che dobbiamo vincere”. Così il ct azzurro Roberto Mancini, in conferenza stampa dopo la finale per il terzo posto di Nations League, in merito alla sfida con la Svizzera del prossimo 12 novembre allo stadio Olimpico di Roma, match decisivo per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.