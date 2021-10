Calcio: Mancini, ‘con Spagna penalizzati da espulsione, oggi sono stati tutti bravi’

Torino, 10 ott. – (Adnkronos) – Abbiamo rivisto l’Italia dell’Europeo? “L’Italia dell’Europeo lo era anche contro la Spagna ma in dieci è difficile giocare le partite. E’ chiaro che l’espulsione ci ha creato un problema altrimenti sarebbe stata una partita come oggi. I ragazzi hanno giocato molto bene, sono stati tutti bravi”. Il ct dell’Italia Roberto Mancini commenta così la vittoria per 2-1 sul Belgio nella finale per il terzo posto di Nations League.