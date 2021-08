Calcio: Mancini, ‘da qui al mondiale possiamo migliorare, prima però qualifichiamoci’

Firenze, 30 ago. – (Adnkronos) – “Noi come Nazionale possiamo migliorare, in questi 14 mesi che vanno da qui al Mondiale. Però ci sono ancora 5 partite di qualificazione e queste vanno prese con attenzione, ripartiamo contro calciatori che in campionato giocano già da 8-9 partite. La cosa importante è qualificarsi, poi avremo tempo per la fase finale”. Così il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano in vista delle partite di qualificazione al mondiale contro Bulgaria, Svizzera e Lituania.