Calcio: Mancini, ‘dispiaciuti per pari con Bulgaria ma prestazione ok, dobbiamo ripeterla’

Basilea, 4 set. – (Adnkronos) – “Eravamo dispiaciuti ma secondo me se domani sera facciamo la stessa prestazione abbiamo molte possibilità di vincere. La prestazione è quella che dovevamo fare, siamo dispiaciuti per la mancata vittoria”. Così il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia del match con la Svizzera valido per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022. “Non ci saranno stravolgimenti. Valutiamo domattina le condizioni generali di tutti. Marco è quello che ha il problema maggiore, ma oggi già sta meglio”, conclude Mancini.