Calcio: Marino (Udinese), ‘non cediamo Beto a gennaio’

Udine, 27 dic. – (Adnkronos) – “A gennaio non esiste una sua cessione. I Pozzo non ci hanno mai fatto muovere i giocatori importanti a gennaio”. Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino esclude una cessione dell’attaccante Beto Betuncal nel mercato invernale. “Per ora sappiamo che ha impattato bene con la Serie A e che ha caratteristiche che lo rendono adatto al nostro campionato. Noi lo abbiamo pagato 7 milioni e per ora ci sta ripagando, fare valutazioni esagerate ed esaltarsi col rischio di imbrodarsi è fuori luogo”, aggiunge Marino a ‘Radio Sportiva’.