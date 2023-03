Calcio, Mario Rui fuori due giornate: salterà Lazio e Atalanta

Il Giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 24/a giornata del campionato di calcio di Serie A, ha squalificato per due giornate Mario Rui del Napoli “per avere, al 22′ st, dopo essere caduto a terra a seguito di un normale contrasto di gioco, con il pallone lontano, colpito volontariamente con un calcio all’altezza dell’inguine un calciatore della squadra avversaria”. Il terzino sinistro portoghese salterà le sfide contro Lazio e Atalanta. Il giudice ha fermato per una giornata altri nove calciatori: si tratta di Federico Baschirotto (Lecce), Domenico Berardi (Sassuolo), Nicolò Casale (Lazio), Rafael Leao (Milan), Kingsley Ehizibue (Udinese), Alex Ferrari (Cremonese), Manolo Gabbiadini (Sampdoria), Rade Krunic (Milan) e Samuele Ricci (Torino).