Calcio: Marotta, ‘Inzaghi è il nostro leader, prenderemo un altro attaccante’

Milano, 21 ago. – (Adnkronos) – “Inzaghi è un grande professionista che in questi anni ha dato tanto alla Lazio sia come giocatore che come allenatore. Miglior profilo non c’era e siamo contenti e onorati di averlo, è il vero leader della squadra. La cessione di Lukaku non era preventivata ma è diventata una opportunità perché ha dato al club la possibilità di avere una stabilità finanziaria. Citando un aforisma di Michael Jordan: ‘Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati'”. Così l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta nel prepartita del match con il Genoa, anticipo della prima giornata di campionato.