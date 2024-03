Calcio, Maurizio Sarri rassegna le dimissioni da tecnico della Lazio

Lotito a Formello, rinviato l’allenamento pomeridiano

Roma, 12 mar. (askanews) – Maurizio Sarri ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Lazio all’indomani della sconfitta contro l’Udinese, laquarta di fila per squadra di Lotito, tra campionato e Champions. La decisione definitiva ora è nelle mani del presidente anche se parrebbe intenzionato ad accettare le dimissioni e a cercare un sostituto almeno fino alla fine del campionato. La squadra era in ritiro a Formello ma l’allenamento, inizialmente previsto per le 15, è stato rinviato. Sarri che ha un contratto fino al 2025 da 4 milioni di euro a stagione, ha comunicato le sue decisioni alla società prima di entrare in riunione con il direttore sportivo della Lazio, Mariano Fabiani.