Calcio, Mbappé ricoverato per una gastroenterite acuta

Roma, 19 giu. (askanews) – Kylian Mbappé è stato colpito da una gastroenterite acuta ed è attualmente ricoverato in ospedale a Miami per vari accertamenti e cure. Ad annunciarlo è stato il Real Madrid attraverso una nota ufficiale del club. Il francese – assente nel match d’esordio nel torneo contro l’Al-Hilal di Simone Inzaghi – avrebbe iniziato a sentirsi male dopo l’allenamento di lunedì scorso, cioè quarantotto ore prima della partita contro l’Al-Hilal, spiega Marca. Da allora non solo non ha potuto allenarsi – prosegue il giornale spagnolo da sempre vicinissimo agli ambienti Real -, ma a malapena è riuscito a uscire dalla propria stanza. In questo scenario il Real Madrid ha seguito rigorosamente il protocollo di isolamento.