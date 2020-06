Calcio: Meloni, ‘inno Sylvestre? Capita, ma stop strumentalizzazioni’

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Si sa quanto io sia legata all’inno italiano, ho chiamato il mio partito Fdi. Ma non ho molto da dire” sulla defaillance del cantante Sergio Sylvestre per la finale di Coppa, “può accadere a chiunque, ricordo Christina Aguilera ai Super Balls. A me ha dato fastidio la strumentalizzazione, strumentalizzare tutto, anche cose che non c’entrano con la politica. Alla politica non conviene essere strumentalizzata dallo sport e allo sport non conviene essere strumentalizzato dalla politica”. Così Giorgia Meloni, ospite di Non è la D’Urso su Canale 5.