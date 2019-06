Calcio mercato: Rodriguez, Manolas e Lozano, triplice colpo in vista per il Napoli di Carlo Ancelotti

Triplice colpo in arrivo per il Napoli di Carlo Ancelotti. La società di Aurelio De Laurentiis sta chiudendo per l’attaccante colombiano del Real James Rodriguez. Prestito gratuito di un anno (questo consentirebbe al Real di liberarsi dell’ingaggio di un giocatore che non vuole trattenere) più diritto di riscatto (non obbligo) a 25 milioni visto che James va in scadenza di contratto nel 2021. La prima richiesta del Real era invece di prestito oneroso a 10 milioni più riscatto a 40. Azzurri alla carica anche per Manolas. Il Napoli pagherà entro la fine della prossima settimana la clausola rescissoria di 36 milioni, non prima di essersi accordato con la Roma per la cessione di due giocatori a partire dal 1° luglio. Questo garantirebbe al club giallorosso la possibilità di sistemare il bilancio con una plusvalenza. Poi uno dei due giocatori in partenza da Napoli per Roma sarà quasi sicuramente il centrocampista Diawara, non eccessivamente gradito ad Ancelotti. Il secondo potrebbe essere Mario Rui. Anche con il messicano Lozano la trattativa va avanti. Potrebbe anche sembrare vicina alla conclusione, con 50 milioni al Psv Eindhoven e 4,5 all’anno al giocatore.