Calcio: Messi, ‘non mi aspettavo di lasciare il Barcellona, pensavo fosse tutto a posto’

Roma, 9 ott. – (Adnkronos) – “Francamente non me l’aspettavo sono tornato a Barcellona per prepararmi alla nuova stagione dopo aver beneficiato della vacanza che mi aveva concesso Koeman. L’idea era quella di firmare il contratto e iniziare subito ad allenarmi. Pensavo che fosse tutto sistemato e che mancasse solo la mia firma”. Così Lionel Messi torna sul suo addio al Barcellona dopo più di vent’anni tra settore giovanile e prima squadra.