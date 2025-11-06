Calcio, Messi riceve le chiavi di Miami: “Questa città è casa mia”

Roma, 6 nov. (askanews) – Lionel Messi ha ricevuto le chiavi della città di Miami. Il fuoriclasse dell’Inter Miami è stato omaggiato dal sindaco Francis Suarez nel corso dell’American Business Forum, che si è tenuto nella città della Florida. “Sono molto grato per il riconoscimento ricevuto dalla città di Miami, un luogo davvero speciale per me e la mia famiglia. Fin dal primo giorno le persone ci hanno fatto sentire un affetto incredibile, proprio come oggi all’American Business Forum. Ringrazio i residenti di questa splendida città e tutte le persone dell’Inter Miami”, ha dichiarato il campione argentino, che ha anche parlato dei Mondiali del 2026, che si disputeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico.

“Ho aspettative molto alte, sarà qualcosa di straordinario”, ha aggiunto Messi, che ha poi presentato la “Coppa Messi”, torneo che a dicembre ospiterà le otto migliori accademie giovanili del mondo e che, nelle sue parole, “contribuirà allo sviluppo del calcio negli Stati Uniti”.

Durante l’evento, Messi ha confermato anche il rinnovo con l’Inter Miami fino al 2028, annunciato con un video girato nel cantiere del nuovo stadio del club, la cui inaugurazione è prevista per il prossimo anno. “Il rinnovo è stato facile, qui stiamo bene, la mia famiglia si trova benissimo e io sono felice di poter continuare a contribuire alla crescita del club. Restare qui è stata una decisione di famiglia, è importante poter scegliere e da quando siamo arrivati in questa città incredibile, tutto è stato spettacolare con un affetto impressionante da parte della gente”, ha spiegato l’argentino.

Sul suo futuro, Messi non si sbilancia: “Non penso a quel che sarà, non me ne preoccupo né mi immagino il momento. Cerco di godermi ogni giorno, felice di fare quello che ho sempre amato fin da bambino. So che il tempo passa, ma ora mi godo anche le piccole cose a cui, da giovane, non davo tanta importanza. Quando sarà il momento del ritiro, darò valore a tutto ciò che ho fatto nella mia carriera. Purtroppo, il calcio ha una data di scadenza, ma se penso al dopo dico che il mondo degli affari mi interessa, mi piace”.