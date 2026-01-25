Calcio, Messias ribalta il Bologna, il Genoa vince 3-2

Roma, 25 gen. (askanews) – Il Genoa ribalta il Bologna in un Ferraris infuocato e si impone 3-2 al termine di una partita ricca di episodi, gol e colpi di scena. Decisivo Junior Messias, autore della rete della vittoria al 90’+1 con un sinistro a giro dopo aver saltato l’uomo.
Il Bologna passa in vantaggio al 35′ con Ferguson, freddo dalla distanza dopo aver colpito il palo. A inizio ripresa arriva il raddoppio rossoblù emiliano con l’autogol di Otoa (48′) sull’assist di Rowe.
La gara cambia al 57′: Skorupski esce male, commette fallo su Vitinha e viene espulso dopo revisione Var. In superiorità numerica il Genoa trova nuova linfa: al 62′ Malinovskyi riapre la sfida, poi al 78′ Ekuban approfitta di un grave errore difensivo per firmare il 2-2.
Quando il pareggio sembra scritto, al 90’+1 Messias inventa il capolavoro che completa la rimonta e fa esplodere il Ferraris.