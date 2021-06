Calcio: Mihajlovic, ‘l’obiettivo per la prossima stagione è scalare posizioni’

Bologna, 5 giu. – (Adnkronos) – “L’obiettivo per la prossima stagione è scalare posizioni, finire nella parte sinistra della classifica, esprimere un buon calcio, far divertire i tifosi e rilanciare le nostre ambizioni, solo parzialmente messe in stand by nell’ultimo campionato segnato dal Covid. Una stagione strana e speriamo irripetibile che poteva costare cara a tanti club importanti, ma che il Bologna invece ha superato senza affanni. Un risultato non scontato, che è passato un po’ sotto silenzio”. Così l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic nel corso di un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’. Il tecnico serbo è pronto a guidare i rossoblù per il quarto anno di fila.