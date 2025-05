Calcio, Milan-Bologna 3-1, decisiva una doppietta di Gimenez

Roma, 9 mag. (askanews) – Il Milan batte il Bologna 3-1 a San Siro. Decisiva una doppietta di Gimenez. Il Bologna va in vantaggio subito dopo l’intervallo con Orsolini ma il Milan la ribalta nel giro di 6′. Prima il pari di Gimenez (che 2′ dopo il gol si vede annullare per fuorigioco il raddoppio), poi Pulisic per il 2-1 e ancora Gimenez per il 3-1 finale. In classifica il Milan sale momentaneamente all’ottavo posto, a -2 proprio dal Bologna. Mercoledì sera le due squadre si ritroveranno contro per la finale di Coppa Italia.