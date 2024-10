Roma, 22 ott. (askanews) – Prima vittoria europea per il Milan che batte 3-1 il Bruges. In avvio Ordoñez colpisce la traversa, dopo la mezz’ora Pulisic trova il gol olimpico. Al 40′ espulso Onyedika dopo on field review. A inizio ripresa entra Sabbe e pareggia, poi Okafor prende il posto di Leao e serve a Reijnders l’assist del nuovo vantaggio rossonero. L’olandese trova poi la doppietta. Nel finale spazio a Camarda che diventa il più giovane esordiente italiano in Champions.