Calcio, Milan-Como a Perth, serve solo l’ok dell’Uefa

Roma, 10 lug. (askanews) – La Figc ha dato parere positivo alla possibilità di giocare Milan-Como del prossimo febbraio a Perth, in Australia. Per poter delocalizzare la partita occorre ora il via libera formale da Fifa, Uefa, confederazione asiatica e federazione australiana ma le possibilità che si arrivi ad avere luce verde sono in aumento. L’approvazione dell’Uefa è considerata, dall’inizio di questa vicenda, il passaggio chiave.

San Siro a febbraio sarà occupato dalla cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali e Milan-Como, prevista per il weekend del 7-8 febbraio, potrebbe giocarsi in Australia. Il governo dell’Australia occidentale, la zona in cui si trova Perth, si è mosso per ospitare la partita, anche perché conosce il Milan da tempo: a Perth si è giocata l’amichevole Milan-Roma del 31 maggio 2024 e si giocherà la partita tra Milan e Perth Glory del 31 luglio. La Lega ha valutato l’ipotesi interessante e i club sono d’accordo.