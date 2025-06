Calcio, Mondiale per club, Bayern ai quarti, ora il Psg

Roma, 30 giu. (askanews) – Gol e spettacolo nel quarto ottavo di finale del Mondiale per Club, dove il Bayern Monaco supera il Flamengo con un combattuto 4-2 e stacca il pass per i quarti di finale. Una sfida ad alta intensità, ricca di episodi e capovolgimenti di fronte, con Harry Kane assoluto protagonista.

Partenza lampo per i bavaresi, che dopo appena 9 minuti si ritrovano avanti di due gol: un’autorete di Pulgar apre le marcature, seguita dal raddoppio del solito Kane, pericoloso fin dai primi minuti. I brasiliani, però, non si lasciano abbattere e al 33′ accorciano le distanze con Gerson, ex Roma e Fiorentina. La reazione tedesca non si fa attendere e, poco prima dell’intervallo, Goretzka firma il 3-1.

Nella ripresa, il Flamengo riapre nuovamente la partita grazie a un rigore trasformato da Jorginho, ma ogni speranza di rimonta si infrange al 73′, quando Kane sigla la sua personale doppietta chiudendo definitivamente i conti. Finisce 4-2 per il Bayern, che vola ai quarti di finale dove affronterà il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Il Flamengo esce a testa alta, dopo aver tenuto testa a una delle favorite del torneo.