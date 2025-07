Calcio, Mondiale per club, l’Al Hilal di Inzaghi elimina il City

Roma, 1 lug. (askanews) – Il Manchester City è stato eliminato a sorpresa dai Mondiale per club: agli ottavi di finale il club di Premier League è stato sconfitto per 4-3 ai tempi supplementari dai sauditi dell’Al Hilal allenati da Simone Inzaghi. Nei tempi regolamentari finisce 2-2 con gol di Bernardo Silva (9′), Marcos Leonardo (46′), Malcom (52′) e Haaland (55′), poi Koulibaly (94′) e ancora Marcos Leonardo (112′) firmano il colpaccio per gli arabi, che sfideranno il Fluminense ai quarti: inutile la rete di Foden (104′).

Prossimi avversari di Inzaghi nei quarti saranno i brasiliani del Fluminense, che ieri hanno eliminato l’Inter per 2-0. Stasera ottavi di finale per la Juventus, contro il Real Madrid.