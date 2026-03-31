Calcio, Mondiali 2026, Infantino: Iran giocherà negli Usa

Roma, 31 mar. (askanews) – Gianni Infantino conferma la partecipazione dell’Iran ai Mondiali 2026 e ribadisce che le partite si disputeranno negli Stati Uniti come previsto dal sorteggio. Il numero uno della FIFA, presente ad Antalya per l’amichevole Iran-Costa Rica, ha chiarito che “l’Iran sarà al Mondiale e le partite si svolgeranno dove previsto”.

La posizione arriva dopo settimane di incertezza legate al conflitto in Medio Oriente e alle tensioni con gli Stati Uniti, che avevano spinto la federazione iraniana a valutare lo spostamento delle gare in Messico.

Infantino ha spiegato di aver incontrato squadra e staff, rassicurando sulle condizioni generali e confermando che non esistono piani alternativi rispetto al calendario ufficiale, che prevede gare tra Los Angeles e Seattle.