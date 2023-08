Calcio, mondiali donne, la Spagna vince in finale battendo l’Inghilterra 1-0

La Spagna femminile e’ per la prima volta campione del Mondo. Alla loro terza partecipazione alla kermesse iridata, le spagnole hanno battuto nella finale di Sidney l’Inghilterra per 1-0. Decisivo il gol al 29′ di Carmona Garcia. La Spagna avrebbe potuto chiudere il match al 70′ ma Hermoso si e’ fatta parare un calcio di rigore dal portiere Earps. Dalla prima edizione ad oggi dei Mondiali sono adesso 5 le nazionali che hanno vinto il trofeo nelle 9 edizioni fin qui disputate. Questo l’albo d’oro in sintesi: 4 vittorie per Stati Uniti (1991, 1999, 2015, 2019); 2 vittorie per Germania (2003, 2007), 1 vittoria per Norvegia (1995), Giappone (2011) e ora Spagna