Calcio: Montesano, ‘capisco ira Cosmi, ma bestemmia inammissibile’**

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Io posso capire l’ira di Serse Cosmi, sono pronto a perdonare ma non a sdoganare la bestemmia. La bestemmia è una cosa molto grave. Perdono, ma non lo giustifico, non lo ammetto. Perdonare è cristiano, ma che si ammetta in campo una bestemmia non è rispettoso per la religione cristiana, quindi non è ammissibile”. Così Enrico Montesano all’Adnkronos, commentando le recenti dichiarazioni dell’allenatore del Crotone Serse Cosmi in merito alle bestemmie nel calcio. Cosi, squalificato per blasfemia dalla partita Lazio – Crotone, vinta dalla Lazio per 3-2, aveva infatti contestato la decisione -poi correggendo parzialmente il tiro- affermando che “fino a prova contraria siamo in un paese laico”.