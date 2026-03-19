Calcio, morto Hartono co-proprietario del Como

Roma, 19 mar. (askanews) – È morto a Singapore all’età di 86 anni l’imprenditore indonesiano Michael Bambang Hartono, figura di primo piano dell’economia del suo Paese e co-proprietario del Como insieme al fratello Robert Budi Hartono. I due guidavano un vasto impero costruito attorno al gruppo Djarum e alla partecipazione in Bank Central Asia.

Secondo Forbes, Hartono occupava il 149° posto tra le persone più ricche al mondo, con un patrimonio stimato in circa 18 miliardi di dollari. Insieme al fratello, la famiglia Hartono disponeva di una ricchezza complessiva pari a circa 39 miliardi di dollari.

Dal 2019 la famiglia Hartono aveva rilevato il Como, accompagnando il club in un percorso di crescita fino al consolidamento in Serie A e alla lotta per un posto in Champions League.

“La società Como 1907 – scrive una nota dei lariani – è profondamente addolorata per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il Club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. Sotto la guida della famiglia, il Club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto”.