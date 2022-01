Calcio: Mourinho, ‘Rigore Abraham? Il Var ha voluto fare fenomeno, Chiffi senza personalità’

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “Il rigore di Abraham? Se vuoi fare il fenomeno, chiama Chiffi, che non ha avuto la personalità. A San Siro contro il Milan, vai al monitor, noi siamo piccolini. Avevo capito fin dall’inizio. Ma non voglio nascondere che a livello tecnico abbiamo fatto una partita globalmente bassa”. Così Josè Mourinho a Dazn dopo il ko con il Milan parlando del rigore in apertura concesso la Milan per un fallo di mano di Abraham che non è chiaro.