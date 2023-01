Calcio, Mourinho: Zaniolo vuole andar via, niente Napoli

“Purtroppo quello che ho detto dopo lo Spezia sembra stia diventando realtà. Mi aspettavo la sua permanenza, ma ad oggi aggiungo purtroppo”. Così Josè Mourinho alla vigilia della sfida col Napoli sul caso Zaniolo. “Perché purtroppo? E’ un mese che dice di voler andare via – prosegue – Se uno dice sempre a tutti che non vuole vestire la maglia della Roma, io devo dire purtroppo. La situazione ideale è che il calciatore sia felice, ma oggi dico nuovamente che Zaniolo non sarà a disposizione, ci concentriamo sulla partita e che il mio focus è sui giocatori che ci saranno. Non è il caso di Zaniolo, non farà parte del progetto Napoli”.